Fosse Ardeatine, La Russa: “Crimine nazista che richiama al dovere della memoria”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio nel giorno dell’82esimo anniversario. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “In occasione dell’82esimo anniversario dell’eccidio onoriamo le 335 vittime delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più drammatiche della nostra Nazione. Un crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria e alla responsabilità di difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della dignità umana e della democrazia, affinché simili atrocità non si ripetano mai più”. Lo ha scritto sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fontana: “Memoria dolorosa si unisca a impegno costante”

“Oggi ricordiamo una delle pagine più dolorose della nostra storia: l’eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine, in cui 335 vite furono spezzate da una rappresaglia disumana. Una ferita profonda che richiama al rifiuto di ogni ideologia fondata sull’odio e sulla violenza. La doverosa memoria di quei fatti drammatici deve unirsi a un impegno costante per la tutela delle libertà e per affermare, sempre e ad ogni livello, il rispetto della persona”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Casellati: “Ricordare tragedia per riaffermare valori Repubblica”

“L’eccidio delle Fosse Ardeatine fu uno dei crimini più atroci compiuti sul territorio italiano: il 24 marzo 1944, le forze di occupazione naziste, mosse dall’odio e dalla vendetta, assassinarono 335 persone in una cava alle porte di Roma. Ricordare questa immane tragedia significa riaffermare i valori su cui si fonda la nostra Repubblica. La Memoria è la nostra prima forma di difesa contro il riemergere di estremismi e degenerazioni ideologiche. Coltivarla è un imperativo morale, un segno di rispetto per le vittime e un impegno verso le generazioni future. A distanza di oltre 80 anni, il ricordo di quella tragedia parla ancora al presente. In un momento storico segnato dal riemergere drammatico di conflitti e divisioni, la memoria non è solo un dovere ma ci richiama ogni giorno al valore della libertà e della pace”. Lo dichiara la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.