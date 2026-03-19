Referendum, Conte: "Le campagne si infiammano, la posta in gioco è importantissima"

“È uno scontro comprensibile perché la posta in gioco è importantissima. Le campagne referendarie si infiammano, perché c’è un sì e un no e spesso, come dire, si tagliano con l’accetta le varie posizioni”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, in occasione di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, in merito al referendum sulla Giustizia.

“Però l’importante è che i cittadini, in questa confusione, riescano a capire veramente qual è la posta in gioco. E la posta in gioco non è certo la separazione di carriere, perché esiste già nei fatti e riguarda un numero minimale di magistrati. La posta in gioco non è l’efficienza della giustizia, perché la senatrice Bongiorno ma anche il ministro Nordio hanno dato dell’ignorante alla presidente Meloni, che continua ancora a parlare di efficienza della giustizia attraverso questa riforma”, ha aggiunto. “La verità è che qui la politica vuole rialzare – loro dicono la testa – vuole lo spazio di impunità. Vogliono che i governanti di turno siano scudati e si possano proteggere dall’inchiesta della magistratura. Non lo permetteremo, perché la legge è uguale per tutti. La devono rispettare anche ministri, presidenti del Consiglio, sottosegretari”, ha concluso Conte.