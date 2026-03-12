Iran, Meloni: “Io insultata ma da me nessuna clava”. Schlein: “La premier fa tutto da sola”

Botta e risposta tra la premier e la leader dem dopo l’acceso confronto in Parlamento

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein dopo l’acceso confronto di ieri in Parlamento tra la premier e la leader dem e più in generale tra il governo e le opposizioni. Al centro del dibattito la guerra in Medio Oriente e la gestione della situazione da parte dell’esecutivo.

Meloni: “Io insultata per appello a unità ma da me nessuna clava”

“Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all’appello all’unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali“, ha detto in una nota la premier.

“‘Serva’, ‘ridicola’, ‘imbarazzante’, ‘pericolo per l’umanità’, ‘persona che striscia per non inciampare’ e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell’opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo. Altri, invece, sempre nell’opposizione, hanno cominciato ad accampare condizioni surreali per sedersi al tavolo, chiarendo come non vi fosse alcuna disponibilità ad avviare questo confronto”.

“I toni che io ho utilizzato nella replica, invece, sono rimasti rispettosi. Mi sono limitata a chiedere all’opposizione conto della differenza tra le posizioni che chiedono di assumere a noi, oggi, e quelle che assumevano quando erano all’opposizione. Nessuna clava, nessuna mancanza di rispetto, nessun insulto. Questa è la realtà che chiunque può verificare riguardando il dibattito parlamentare”.

Meloni: “Mio invito al confronto resta valido”

“Se non vi è disponibilità da parte dell’opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me. A dimostrazione di quello che dico, confermo che il mio invito resta valido. Se l’opposizione ha cambiato idea e intende davvero collaborare nell’interesse dell’Italia, lo dica chiaramente invece di accampare pretesti o condizioni. In questo caso, il governo è pronto ad aprire un tavolo di confronto”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Schlein: “Meloni fa tutto da sola, deve posare clava”

Giorgia Meloni “fa tutto da sola”, ha replicato la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata a SkyTg24. “Il nostro capogruppo Francesco Boccia rispondendo alla premier ha detto ‘noi ci siamo come ci siamo sempre stati’ e ricordo che a giugno quando ci fu il primo attacco fui io a chiamare la presidente del Consiglio quindi noi ci siamo”.

“Il punto è che deve posare la clava perché agli italiani non interessa questo e non meritano questo spettacolo ma di vedere una presidente del Consiglio che invece che venire in Aula ad attaccare le opposizioni, o continuare a questionare, faccia il suo dovere e in questo senso riesca a dire alcune parole chiare”. “Il mio numero ce l’ha, io l’ho chiamata diverse volte quando serviva e sono sempre disponibile”.