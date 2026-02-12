Referendum Giustizia, Pd usa video curling con Mosaner per il “No”: rimosso

Piccolo caso a metà strada tra politica e giochi Olimpici: protagonista, a sua insaputa, il giocatore di curling italiano Amos Mosaner. Un video social diffuso dal Pd utilizzava immagini della partita dell’atleta italiano per promuovere il “No” al referendum sulla giustizia: una mossa che ha gelato lo sport azzurro nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, suscitando prese di distanza nette. Dal Coni, con il presidente Luciano Buonfiglio che si è detto “sbalordito“, fino allo stesso atleta, fresco di medaglia di bronzo e inconsapevole protagonista insieme a Stefania Constantini della clip contestata. Mosaner ha chiesto al Partito Democratico di rimuovere il video, chiarendo di non aver mai autorizzato l’uso delle sue performance sportive a fini politici. Dal Pd sono arrivate le scuse e la rimozione immediata del post, con la spiegazione che l’intento voleva essere ironico e non coinvolgere direttamente gli atleti.

Mosaner: “Mai autorizzato uso immagini a fini politici, Pd lo rimuova“

“In merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell’utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l’associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico. Chiedo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto o indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono”. È stato il messaggio, condiviso in un post su Instagram, di Amos Mosaner.

Pd: “Post rimosso, nessuna intenzione di strumentalizzare Olimpiadi“

“Il post pubblicato qualche ora fa dall’account del Partito Democratico utilizzava l’immagine di un evento sportivo che aveva avuto grande seguito, con un linguaggio comunicativo, quello del meme, che per sua natura funziona grazie alla sua semplicità e si inserisce in un contesto ironico. Non vi era nessuna intenzione di coinvolgere direttamente gli atleti nella campagna referendaria, di attribuire loro una posizione politica, né di strumentalizzare in alcun modo le loro prestazioni sportive, delle quali siamo, come tutti, orgogliosi. Appena abbiamo appreso della richiesta avanzata da Amos Mosaner e da Stefania Costantini, dispiaciuti che il post possa essersi prestato a fraintendimenti, è stato rimosso immediatamente“, la nota diffusa dal Partito Democratico.