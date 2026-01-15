Valeria Fedeli, il sindaco di Roma Gualtieri accoglie il feretro in Campidoglio

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha accolto giovedì mattina il feretro di Valeria Fedeli al suo arrivo in Campidoglio. Con lui, i famigliari dell’ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni, morta mercoledì all’età di 76 anni. I primi ad arrivare alla camera ardente, allestita presso la sala della Protomoteca, i componenti di Italia Viva guidati da Matteo Renzi. “Una donna fiera, che ha combattuto per tutta la sua esistenza per i lavoratori, contro le ingiustizie e per una società migliore”, ha voluto sottolineare la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita. “Lo ha fatto con generosità e incisività. Durante il suo percorso politico è stata anche grande amica delle donne e dei giovani. Condoglianze alla sua bella famiglia unita, che è stata anche un suo grande punto di forza”, ha concluso Paita.