Emma Bonino, migliorano le condizioni: è uscita dalla terapia subintensiva

Deciso miglioramento per le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da lunedì al San Filippo Neri di Roma dopo un malore. Secondo quanto si apprende da fonti di +Europa, l’ex ministra 77enne è uscita dalla terapia subintensiva ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa.

Il malore domenica sera

Emma Bonino era arrivata domenica sera al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma dopo il malore che l’aveva colpita, ed è stata poi trasferita in terapia intensiva. La leader radicale e fondatrice di +Europa aveva trascorso la notte sotto osservazione e aveva svolto alcuni esami in mattinata, per poi essere trasferita al San Filippo Neri, struttura specializzata per le indagini e analisi di cui ha bisogno. La 77enne, anche dopo il malore, è rimasta sempre vigile.

Bonino ha già affrontato la malattia, lottando a lungo con un tumore al polmone sinistro. Nel 2023, poi, l’annuncio della guarigione. Nell’ottobre 2024 anche un ricovero di due settimane per una seria crisi respiratoria e, due settimane dopo le dimissioni dall’ospedale, la visita a sorpresa di Papa Francesco. Bergoglio la andò a trovare nella sua casa nel centro di Roma. I due si fecero scattare una foto insieme sul terrazzo: entrambi in sedia a rotelle, sorridenti. Sul tavolo i graditi (e “umani”, sottolineò Bonino) doni del Pontefice: un mazzo di rose e dei cioccolatini.