Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva

La leader di +Europa ha avuto un malore, ma sarebbe vigile

Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso dopo aver avuto un malore. Lo si apprende da fonti sanitarie. Quando è giunta in ospedale la situazione è apparsa subito grave ed è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva.

L’ex ministra e leader di +Europa, che ha 77 anni, sarebbe comunque vigile. Bonino ha lottato per diversi anni contro un tumore che l’aveva colpita ai polmoni nel 2015, ma da cui nel 2023 aveva annunciato di essere guarita. A ottobre dello scorso anno fu ricoverata due settimane per una seria crisi respiratoria.

L’incontro con Papa Francesco

Nel novembre del 2024 ricevette la visita di Papa Francesco nella sua casa di Roma: una foto ritraeva entrambi in sedia a rotelle, Bonino con occhiali da sole e un cappello e non più con il turbante portato per diversi anni nel periodo della malattia.