Regionali Campania, Cirielli: "De Luca? Appartiene al passato, la sfida è con Fico e il Pd"

“De Luca appartiene al passato, ha governato per dieci anni la regione Campania quello che doveva fare lo ha fatto e verrà giudicato dai posteri. Ora la sfida è con il candidato Fico che guida il centrosinistra e tramite il Pd ha governato in questi dieci anni la regione Campania e si assuma sulle sue spalle la responsabilità i disastri sulla sanità, il lavoro”. Cosi Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle prossime Regionali del 23 e 24 novembre a margine dell’evento al Palapartenope che vedrà sul palco i leader nazionali Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.