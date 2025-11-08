Centrosinistra, Picerno: "Appello ai leader del campo largo per incontrarsi"

“È possibile tenere insieme cose diverse come fa il centrodestra e come abbiamo fatto noi in passato, pensiamo all’Unione di Romano Prodi dove si è riusciti a tenere forze politiche diverse. Il mio appello ai leader del campo largo è: vedetevi, ragionate e trovate dei punti in comune perché ce lo chiedono le italiane egli italiani. Dobbiamo presentarci con un’alternativa e un programma di governo”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, a margine di un appuntamento a Milano.