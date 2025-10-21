Ostia, Gualtieri: "Più telecamere e agenti sul territorio per combattere lo spaccio e le mafie"

“C’è una domanda altissima di stupefacenti. Ci sono piazze di spaccio perché ci sono acquirenti di stupefacenti. Finché ci sarà una domanda ci sarà anche un’offerta”. Queste le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine delle audizioni della Commissione Parlamentare Antimafia che si sono tenute nel municipio di Ostia. “Per contrastare la criminalità il presidio del territorio è fondamentale, per questo stiamo potenziando la videosorveglianza, l’illuminazione. Si sta anche realizzando un progetto di controllo dei varchi stradali di accesso al municipio che avrà funzione di monitoraggio e contrasto alla criminalità”, ha affermato il primo cittadino. “Abbiamo aumentato di 30 uomini la dotazione della polizia locale, questo è unno dei municipi su cui abbiamo investito di più”, ha aggiunto Gualtieri che poi si è focalizzato sulle politiche concrete che sta mettendo in atto la sua amministrazione. “Le iniziative sono tantissime per contrastare la dispersione scolastica, per l’ampliamento al lavoro, per offrire un’alternativa alle persone affinché non siano utilizzate come manovalanza dalle mafie”. Tra le iniziative fatte per il territorio il sindaco menziona anche quella dell’ex capitano della Roma Daniele De Rossi che di recente ha acquistato il club di calcio Ostia Mare, che milita in Serie D.