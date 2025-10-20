Milano, La Russa: “Il candidato sindaco può essere civico o politico, serve una compagine all’altezza”

“Il candidato sindaco può essere civico, può essere politico, non c’è bisogno solo di pensare al sindaco, c’è bisogno di pensare all’intera compagine politica. A volte il sindaco è a un livello buono, a volte non tutta la compagine politica ma solo una parte all’altezza, io vorrei che lo fosse tutta”. Così il presidente del senato, Ignazio La Russa, risponde ai giornalisti che chiedevano se ci fosse da parte sua un’apertura a un candidato civico per le prossime amministrative al comune di Milano, parlando a margine dell’assemblea dei giovani imprenditori di Confcommercio.