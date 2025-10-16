Manovra 2026, Tajani: "Non ci sarà tassa su extraprofitti banche"

(LaPresse) “Il ministro Giorgetti mi ha assicurato durante l’ultimo Consiglio dei ministri che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti rispondendo a una mia precisa domanda. Non credo si debba intervenire con misure impositive, si deve avere invece un colloquio serrato con il mondo bancario e assicurativo perchè possano dare un contributo alla Manovra. Un conto è una scelta condivisa un conto è mettere una tassa che rischia di spaventare i mercati e gli investitori italiani e stranieri. Una tassa sugli extraprofitti significa fare un danno all’economia italiana“. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri, intervenendo al MED Dialogues in svolgimento al Palazzo Reale di Napoli.