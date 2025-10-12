Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 12 ottobre 2025

Ultima ora

Perugia-Assisi 2025, Bonelli: “Netanyahu va affidato alla giustizia”

LaPresse
LaPresse

Un fiume umano, di circa 50.000 persone, ha attraversato le strade dell’Umbria, da Perugia ad Assisi, in occasione della marcia per la pace. Nel corteo c’era anche Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra. “Dico al governo Meloni, alla destra: basta dileggiare i manifestanti che chiedono la pace, basta dileggiare chi si è mobilitato per la giustizia a Gaza. La pace nella Striscia si potrà raggiungere solo con la giustizia e il diritto internazionale, assegnando alla giustizia i crimini di Netanyahu“, ha affermato.