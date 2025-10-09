Inchiesta urbanistica Milano, Sala: "Serve legge nazionale"

“Io ribadisco che serve una legge nazionale, perché anche se a qualcuno dell’opposizione fa comodo dire che è solo un problema di Milano, non è cosi”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Mufpp Global Forum a Palazzo Marino. ” Sentite il sindaco di Bologna, di Firenze: problematiche del genere che nascono dall’incertezza normativa ci sono anche altrove. Riguardo i cantieri, ci stiamo lavorando con procura, anche con prefettura. Mi pare che anche il presidente del tribunale abbia espresso interesse a farlo, non posso raccontare quello che stiamo cercando di fare perché voglio vedere i risultati, siccome abbiamo fatto tante dichiarazioni di principio ora taccio, ma garantisco che ci stiamo lavorando” ha aggiunto Sala.