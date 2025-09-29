Meloni: "Turismo rappresenta il 13% del Pil ma suo valore va oltre"

“Il turismo crea posti di lavoro, attrae e attiva investimenti, apre opportunità per milioni di persone. È uno straordinario generatore di ricchezza, di benessere, il 13% del Pil per quello che riguarda l’Italia, ma il suo valore va ben al di là del lato strettamente economico. Perché il turismo racconta ciò che sappiamo fare meglio. Ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla 25esima edizione del Global Summit WTTC, forum internazionale dedicato al settore del turismo in corso all’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma.

“Il turismo è uno degli strumenti principe con cui il popolo italiano parla al mondo della sua identità, la fa conoscere e la rende così ammirata nel mondo – ha aggiunto –. Ciò nonostante in passato non sempre il turismo è stato adeguatamente valorizzato. A volte è stato trascurato, a volte è stato persino snobbato. Ed è il motivo per il quale, all’atto della formazione di questo governo, abbiamo voluto che questo settore avesse piena dignità potendo finalmente contare su un Ministero autonomo che avesse un proprio portafoglio, capace di porsi come una guida nelle scelte strategiche, soggetto di coordinamento di quelle politiche intersettoriali che del turismo sono chiaramente precondizione e opportunità per ulteriore sviluppo. Abbiamo scelto cioè di investire proprio sul turismo come uno dei principali driver del nostro sviluppo e della nostra affermazione”.