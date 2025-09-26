Valle d'Aosta, Meloni: "C.destra unito e guidato da FdI occasione per voltare pagina"

“Cari amici della Valle d’Aosta, la vostra è una terra orgogliosa, ricca di storia, identità, tradizioni, ma che da troppo tempo vive una condizione politica bloccata in una sorta di costante avvitamento su se stessa, sulle dinamiche interne al mondo cosiddetto ‘autonomista’, su improbabili alleanze di potere con la sinistra che hanno finito col produrre instabilità e immobilismo. Questa volta però abbiamo l’occasione di voltare pagina. Per la prima volta il centrodestra, guidato da Fratelli d’Italia, si presenta unito, in una coalizione forte, con una lista civica che arricchisce la nostra squadra. È una novità storica che ci consegna l’opportunità di offrire ai cittadini della Valle d’Aosta l’alternativa che aspettano da anni”. Lo afferma la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in vista delle elezioni regionali in programma domenica e pubblicato via social da FdI.

“In otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione, e capite bene che è impossibile in queste condizioni programmare, dare risposte concrete a cittadini e imprese. Ecco perché io penso che anche qui occorra avere il coraggio delle riforme, e segnatamente una riforma che introduca finalmente l’elezione diretta del presidente, perché chi vince governa e chi perde sta all’opposizione, e il potere resta nelle mani dei cittadini”.