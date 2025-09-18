Accesso Archivi

Regionali Campania, Piero De Luca: "Valorizzare lavoro di questi anni"

“Abbiamo confermato la volontà di costruire insieme un programma di governo basato su un confronto aperto con la società civile, le forze del mondo produttivo, del lavoro, l’associazionismo, i rappresentanti dell’Amministrazione uscente, per valorizzare il lavoro svolto in questi anni e costruire anche una piattaforma programmatica che porti a mettere in campo un programma per i cittadini di lavoro e di governo per i prossimi anni”. Queste le parole di Piero De Luca, candidato in pectore alla segreteria del Partito Democratico campano, al termine della prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, che si è svolta presso il comitato elettorale del candidato presidente Roberto Fico, in via Galileo Ferraris a Napoli.