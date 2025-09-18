Regionali Campania, Mastella: "Comitato Etico? Fico e De Luca si parlino"

“Di comitato etico non si è parlato, però se volete la mia idea su questo: già sono stato giudicato dai magistrati e mi hanno fottuto, mo pure gli ex magistrati, non ne posso più, non campo. Non bisogna mai accanirsi su nulla, ogni posizione deve essere un po’ mitigata. Ho co-suggerito che Fico veda il presidente De Luca, perché devono trovare un modo per parlarsi”. Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento, al termine della prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, che si è svolta presso il comitato elettorale del candidato presidente Roberto Fico, in via Galileo Ferraris a Napoli.