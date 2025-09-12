Cinema, Borgonzoni: "Dal 26 settembre sconti alle famiglie, le aiutiamo a stare unite"

Sconti per i film italiani ed europei in programma nelle sale cinematografiche dal 26 settembre al 31 dicembre: il biglietto per le famiglie costerà 2,50 euro in meno ciascuno. Lo ha annunciato la sottosegretaria al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni.

“Lo facciamo perché spesso i genitori si trovano ad andare solo uno con i figli oppure andare da un’altra parte e non al cinema. Ciò è una cosa ingiusta perché il nucleo familiare deve stare assieme ed è un’esperienza magnifica andare con i genitori, che la mia generazione conosce bene e che vogliamo far conoscere a tutte le generazioni”, ha concluso la sottosegretaria.