Von der Leyen, Conte: "Discorso deludente e ipocrita"

(LaPresse) – “Von der Leyen sembra quasi prendere in giro i cittadini europei che chiedono pace, benessere e la salvaguardia del modello sociale europeo. Mentre invece quello che viene proposto è semplicemente armi, sempre più armi. Nessun orizzonte, nessuna reale volontà di lavorare a degli scenari di pace. E’ un discorso molto deludente e anche un po’ ipocrita quando dice, di fronte a un genocidio conclamato e a una carenza di una politica europea della difesa del diritto internazionale e umanitario, dobbiamo sospendere parzialmente l’accordo Unione Europea – Israele”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, al discorso di questa mattina della presidente della Commissione Europea Ursula von del Lyen, rilasciato ai cronisti durante la sua visita nelle Marche, a Macerata.