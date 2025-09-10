Regionali Marche, Conte: "Su sanità qui c'è un grido diffuso"

“Quello che contesto ad Acquaroli e contesto al Governo nazionale è che non risolvono i problemi dei cittadini. Qui sulla sanità, da quando sono arrivato ieri, c’è un grido diffuso sul fatto che ci sono liste d’attesa non risolte e abbiamo avuto anche un decreto nazionale, con tanto di conferenza stampa del Governo Meloni, in cui si annunciava che avevano risolto il problema delle liste d’attesa con un decretino. ” Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, in visita a Macerata, sulla situazione sanitaria delle Marche. “Pronti soccorso che sono super affollati, si smantellano i presidi sanitari, gente che per una prestazione anche banale è costretta a fare 50-100 chilometri: questa è la realtà”.