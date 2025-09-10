Gaza, Mattarella: “Inaccettabile intenzione espellere popolazione”

“In Medioriente la condizione rimane drammatica. Dopo la pagina oscura, drammaticamente nera della storia dell’umanità, del 7 di ottobre con ostaggi ancora detenuti da Hamas in maniera davvero inammissibile, vi sono delle condizioni sempre più inaccettabili e di dimensioni tragiche. Quello che avviene a Gaza non è accettabile: una popolazione intera ridotta alla fame è una condizione che la comunità internazionale e le coscienze individuali non possono accettare. Così come non è accettabile l’intenzione di espellere una popolazione o di occupare territori in Cisgiordania rendendo impossibile una soluzione politica in quella regione, che è a vantaggio di tutti, anche della sicurezza di Israele”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell’incontro con Natasa Pirc Musar, presidente della Repubblica di Slovenia, a Lubiana.