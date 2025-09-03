Regionali Puglia, Schlein: “Veto di Decaro su Vendola? Liste Avs le fa Avs”

“La scelta di Decaro come candidato del centrosinistra in Puglia nonostante il suo veto a Nichi Vendola di Alleanza Verdi e Sinistra in lista? Io sono convinta che la candidatura di Antonio Decaro sia la scelta migliore sia la candidatura più forte di competitiva che possiamo mettere a disposizione. Come ho detto ringrazio Emiliano per il passo indietro e come ho detto fin dall’inizio Nichi Vendola è di Avs quindi spetta ad Avs fare le liste di Avs”. La segreteria del Pd Elly Schlein a margine della festa di Alleanza Verdi e Sinistra “Terra!” al Monk di Roma.