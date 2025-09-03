Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 4 settembre 2025

Ultima ora

Regionali, Fratoianni: “De Luca Jr. in Campania? È parlamentare. Dialettica interna Pd”

“La candidatura di Piero De Luca, figlio del governatore campano Vincenzo, alla segreteria Pd della Regione durante le trattative del centrosinistra per Fico candidato alle elezioni? Innanzitutto De Luca è parlamentare della Repubblica, quindi starei sempre molto attento. Il Pd ha fatto quello che ha ritenuto giusto fare nella sua dialettica interna”. Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della giornata inaugurale di “Terra!”, la festa di Alleanza Verdi e Sinistra al Monk di Roma. “La costruzione di un’alleanza è un punto dirimente per le forze politiche. E mi pare una buona notizia che quando le forze si mettono insieme creano un’alternativa al governo. È una brutta notizia per la maggioranza, e lo capisco, perché comincia a preoccuparsi” aggiunge Fratoianni.