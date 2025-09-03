Nato, Bonelli: “Se andiamo al governo quel 5% va in sanità, trasporti e stipendi”

“Le parole dell’ambasciatore Usa alla Nato Matthew Whitaker Chiara: quel 5% voluto da Trump è un’estorsione ai danni degli italiani e non solo per intervenire sul debito americano acquistando armi americane”. Il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, a margine della giornata inaugurale di “Terra!”, la festa di Alleanza Verdi e Sinistra al Monk di Roma. “Quindi noi diciamo chiaramente: se andremo al governo quel 5% lo destineremo a un’altra parte. Sicuramente per interventi sociali, sanitari e per gli stipendi”, aggiunge.