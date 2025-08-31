Home > Politica > Giorgia Meloni augura “Buona domenica” con un selfie in auto e cappellino “Italia original 1861”

La premier Giorgia Meloni ha condiviso sui suoi profili social un messaggio semplice ma efficace: “Buona domenica”. Accompagnando il saluto con un selfie, la leader del governo appare sorridente e rilassata, seduta in auto.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1332478834912323&set=a.498115868348628

Il selfie di Giorgia Meloni

Nella foto pubblicata, Giorgia Meloni indossa una maglia grigia, occhiali da sole scuri e un cappellino particolare con la scritta “Italia original 1861”, un chiaro richiamo all’anno dell’Unità d’Italia. L’immagine vuole trasmettere un messaggio di vicinanza e quotidianità, mostrando il volto più informale della presidente del Consiglio.

L’importanza della comunicazione social per la politica

Negli ultimi anni, i social media sono diventati uno strumento fondamentale per i politici per comunicare direttamente con i cittadini, bypassando i canali tradizionali. L’uso di immagini semplici e messaggi positivi, come quello di oggi della premier Meloni, serve a mantenere un legame costante e più personale con l’elettorato.