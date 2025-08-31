Accesso Archivi

domenica 31 agosto 2025

Giorgia Meloni augura “Buona domenica” con un selfie in auto e cappellino “Italia original 1861”

Foto Facebook Giorgia Meloni
LaPresse
LaPresse

Il messaggio della premier condiviso sui suoi profili social

La premier Giorgia Meloni ha condiviso sui suoi profili social un messaggio semplice ma efficace: “Buona domenica”. Accompagnando il saluto con un selfie, la leader del governo appare sorridente e rilassata, seduta in auto.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1332478834912323&set=a.498115868348628

Il selfie di Giorgia Meloni

Nella foto pubblicata, Giorgia Meloni indossa una maglia grigia, occhiali da sole scuri e un cappellino particolare con la scritta “Italia original 1861”, un chiaro richiamo all’anno dell’Unità d’Italia. L’immagine vuole trasmettere un messaggio di vicinanza e quotidianità, mostrando il volto più informale della presidente del Consiglio.

L’importanza della comunicazione social per la politica

Negli ultimi anni, i social media sono diventati uno strumento fondamentale per i politici per comunicare direttamente con i cittadini, bypassando i canali tradizionali. L’uso di immagini semplici e messaggi positivi, come quello di oggi della premier Meloni, serve a mantenere un legame costante e più personale con l’elettorato.

