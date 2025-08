Ponte Stretto, Salvini: "Sarà parte soluzione problemi Sud"

“Sarà il Ponte a campata unica più lungo al mondo, oggi il primato è turco, poi giapponese e poi cinese. Nel dettaglio tecnico ritengo che sarà un acceleratore di sviluppo, perchè il Ponte sarà una parte della soluzione dei problemi del Mezzogiorno in Italia, se sarà ultimata l’Av in corso di progettazione da Salerno a Reggio Calabria. In termini di risparmio di tempi, oggi i treni ci mettono tra i 120 e i 180 minuti, passeggeri e merci: si scenderà a 15 minuti, quindi un risparmio di oltre due ore e mezza, per le auto e per i mezzi su gomma. Il risparmio in termini temporali è evidente”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo l’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.