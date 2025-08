Caso Almasri: tribunale ministri, espulsione illegittima

Milano, 6 ago. (LaPresse) – “Il decreto di espulsione emesso dal ministro dell’Interno” Matteo Piantedosi “nei confronti dell’Almasri è motivato in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ma ha portato “ad un risultato paradossale – vale a dire ricondurre il ricercato Almasri, libero, lì dove avrebbe potuto continuare a perpetrare condotte criminose analoghe a quelle di cui era già accusato. Ne consegue che l’atto amministrativo, per come motivato, risulta viziato da palese irrazionalità e, come tale, illegittimo”. Lo scrive il tribunale dei ministri nella richiesta di autorizzazione a procedere nei nei confronti del Guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasry. Approfondisci la notizia.