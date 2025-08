Caso Almasri: tribunale ministri, Nordio non ha potere discrezionale su procedure Cpi

Milano, 6 ago. (LaPresse) – “Contrariamente a quanto sostenuto dal ministro Nordio, sia in Parlamento sia nella memoria, la legge – pur conferendo a lui il compito di curare in via esclusiva i rapporti dell’Italia con la Cpi e di dare impulso alla procedura, non gli attribuisce alcun potere discrezionale ma, anzi, lo investe della funzione di garante del buon esito della stessa”. È quanto si legge nella richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri. Approfondisci la notizia.