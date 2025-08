Caso Almasri, l’opposizione insorge: “Ora la maggioranza consenta il processo”

Dopo l’annuncio di Giorgia Meloni su X, dell’archiviazione della sola sua posizione sul caso Almasri, l’opposizione torna ad alzare la voce.

“Leggeremo, quando arriveranno, le carte del Tribunale dei ministri. Ma colpiscono le affermazioni della Presidente del Consiglio che rivendica l’azione del suo governo. Quindi è soddisfatta di aver fatto scarcerare un criminale e un torturatore. Le abbiamo sempre chiesto la verità in Parlamento, per rispetto verso il Paese. La vicenda giudiziaria è nata solo per le menzogne dette dal Ministro della Giustizia. Resta la responsabilità politica sempre negata fino ad ora: la scarcerazione di un criminale fatta calpestando il diritto internazionale e in generale le regole dello Stato di diritto.” Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

Avs: “Il governo non si nasconda dietro l’immunità”

“Non avevamo dubbi che il tribunale dei ministri avrebbe chiesto l’autorizzazione a procedere per quegli esponenti del governo Meloni che non rispettando la legge e le norme internazionali hanno liberato e riportato in Libia con tutti gli onori un torturatore e un trafficante di esseri umani come Almasri“, afferma Nicola Fratoianni di Avs. “Valuteremo le carte con attenzione e rispetto. È inutile però – prosegue il leader di SI – che la presidente del consiglio lo annunci con stizza, assumendo su di sé ogni responsabilità, e sfidando in modo plateale chi è alla ricerca della verità e della giustizia, quasi invocando l’impunità per i suoi ministri. Sarebbe questo un’ulteriore schiaffo alla legalità. La realtà vorrei ricordare a Palazzo Chigi – conclude Fratoianni – è sempre più efficace della propaganda”.



“Ciò che è assurdo presidente Meloni è che avete liberato uno stupratore, anche di minori ,un assassino, un trafficante di esseri umani . Di questo vi dovete vergognare e non c’è processo che potrà sanare questa onta per l’Italia di fronte alla violazione di ogni principio morale che dovrebbe sovraintendere l’azione di chi governa . Assicurare alla giustizia, assassini, stupratori dovrebbe essere l’obiettivo principale e non liberarli . Ora se il governo Meloni non si sente al di sopra della legge consenta con la sua maggioranza che si svolga il processo ed evitate di nascondervi dietro l’immunità dopo aver riempito di vergogna l’Italia intera”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde

Magi: “Da Meloni post delirante”

“Nel suo delirante post in cui annuncia l’archiviazione per il caso Almasri, Giorgia Meloni mette un punto di chiarezza: rivendica la liberazione di un torturatore e stupratore, ricercato dalla Corte Penale internazionale a cui il nostro governo ha offerto un passaggio con aereo di Stato in Libia per fuggire all’arresto anziché consegnarlo alla Cpi. Avevamo chiamato Meloni a riferire in Parlamento ma lei non è mai venuta e ha mandato i suoi ministri: vedremo cosa accadrà a Nordio, Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, ma per quanti equilibrismi provi a fare Meloni per cambiare le carte in tavola, il caso Almasri è una pagina nera per lo stato di diritto italiano e per la credibilità del Paese”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.