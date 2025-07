Separazione carriere, Tajani: "Giornata meravigliosa, la dedichiamo a Berlusconi"

“Per noi di Forza Italia questa è una giornata meravigliosa. La dedichiamo a Silvio Berlusconi, che ha dedicato una parte importante della sua attività politica alla riforma della giustizia. Oggi c’è riuscito e ci guarda da lassù”. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando con i cronisti in Senato a margine dell’approvazione in seconda lettura della riforma della giustizia. “Oggi si conclude nella sostanza un percorso”, rivendica il vicepremier, secondo cui questa riforma va nella direzione della “sempre maggiore indipendenza della magistratura”. “È una riforma che esalta il ruolo della magistratura e di fatto punta a cancellare le derive correntizie che hanno creato non pochi danni all’immagine della magistratura stessa”, ha affermato Tajani, precisando di “non essere contro nessuno, vogliamo soltanto un processo giusto ed equo“, che comprenda “lo stesso potere per l’accusa e la difesa”, come già rimarcato in passato da “insigni giuristi” tra cui Giovanni Falcone. “C’è il rischio che il referendum sia troppo politicizzato? Il referendum è previsto dalla legge. Si fa il referendum e si andrà a votare. I cittadini sono sovrani in democrazia. Noi abbiamo fatto una riforma e, se si va a referendum, il popolo deciderà se questa riforma la gradisce o no”, ha risposto Tajani, che in conclusione ha ricordato come “già ci fu un referendum che riguardava la magistratura e ci fu un plebiscito sul tema della responsabilità civile dei magistrati”.