Salvini inaugura un nuovo ponte a Tor Vergata, ma non tutti i residenti sono contenti

Matteo Salvini ha inaugurato oggi, martedì 15 luglio, il ponte che unisce il V municipio di Roma al VI nella zona di Tor Vergata. Un collegamento che unisce due quartieri, sovrasta l’autostrada A1 direzione Napoli ma che preoccupa molto i cittadini residenti. “Io abito proprio nelle case di fronte al ponte – racconta Francesco – per fare quest’opera hanno modificato la viabilità e costringono tutto il traffico a fare un giro intorno alle nostre case per poi prendere l’autostrada A1. Prima c’era una rampa che portava direttamente sulla carreggiata ora è sparita e non sappiamo se la rifaranno. Vedendo la segnaletica immagino però che quella rampa non ci sarà mai così automobili ma anche tir, camion e chissà cos’altro ci circonderanno”.