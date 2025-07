Alberto Trentini, Schlein al sit-in: "Governo dimostri impegno concreto per la sua liberazione"

“Continuiamo a chiedere come abbiamo fatto nei mesi scorsi ogni sforzo per la liberazione di Alberto Trentini, che non ha colpe se non quella della generosità di andare per il mondo ad aiutare chi è più in difficoltà. Questo silenzio non può continuare, serve un impegno concreto da parte del governo e di chiunque ne ha il potere, noi la nostra parte la stiamo facendo per la liberazione di Alberto. Sono passati otto mesi, il governo svizzero si è impegnato per la liberazione di chi era in carcere con Alberto Trentini e ha raccontato di indicibili sofferenze all’interno di questo carcere. È una situazione che non può essere tollerata un minuto di più. Ribadiamo al governo una richiesta di impegno concreto”.

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha partecipato al sit-in davanti in tribunale di piazzale Clodio a Roma dove si tiene l’udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo nel 2016. All’udienza di oggi ha preso parte anche la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere in Venezuela da novembre 2024.