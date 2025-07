Così il sottosegretario alla Cultura aprendo l'incontro pubblico al MiC

“Io chiedo a tutti di non essere ipocriti, il sistema è opaco. A seguito di questa vicenda tutti si sono impegnati a denunciare la commistione tra politica e cultura e per sostenere questa tesi interviene la segretaria del maggior partito di opposizione al fianco della sindaca di Firenze. Ma dico io, quella segretaria come fa ad intervenire , cosa c’entra?”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, aprendo l’incontro pubblico al MiC con Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana – che comprende la Pergola di Firenze, la sala di Rifredi e l’Era di Pontedera – escluso dal novero dei Teatri nazionali. “E’ una questione in cui la sindaca agisce come presidente di una fondazione culturale e quindi dovrebbero astenersi i politici pure . Se intervenisse un leader per me io mi arrabbierei – ha continuato Mazzi – Che azione è? E’ chiaro che ci insospettisce questa cosa e ci viene da pensare che li a Firenze ci sia una sindaca che vuole fare ciarriera e per farlo ritiene di poter occupare un’area culturale nella quale il suo partito oggi non ha più una posizione autorevole. A Massini infatti ho detto di non farsi usare e quanto accaduto è la dimostrazione che lo stanno usando”.

