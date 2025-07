Il colloquio è durato oltre 30 minuti

“Molto piacere”. Così Papa Leone XIV ha accolto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni all’incontro di questa mattina in Vaticano. Congedandosi Meloni ha augurato al Papa “buona giornata” e ha rivolto gli auguri di “buon lavoro”. La premier ha donato al Papa un’immagine dell’Angelicum del 1600, dove il Pontefice ha studiato. Prevost ha donato alla Premier un libro su Sant’Agostino. Tra i temi a cui si è fatto cenno, come si vede da un video diffuso dal Vaticano, il summit sulla sicurezza alimentare che si terrà a fine luglio ad Addis Abeba, in Etiopia. Il colloquio è durato oltre 30 minuti.

