Antonio Tajani e la bandiera europea tengono banco in queste ore sui social. In un post su X, domenica il Ministro degli Esteri ha fornito la sua interpretazione sul significato della bandiera nel giorno del quarantesimo anniversario della sua creazione.

“Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane”, ha scritto il titolare della Farnesina nel suo post dove pubblica la foto della bandiera.

Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane. pic.twitter.com/kEzKioTHe2 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 29, 2025

L’interpretazione del ministro, però, non è piaciuta a tutti. Anzi, sono oltre mille i ‘retweet’ e oltre 3mila i commenti arrivati al suo post, molti dei quali smontano la tesi di Tajani sui simboli utilizzati dalla bandiera. Tra questi anche Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che scrive: “Mi scusi Ministro Antonio Tajani, il manto della Madonna e le 12 tribù di Israele sono sue ‘visioni’ personali. Con la bandiera dell’Europa c’entrano come i cavoli a merenda e il due di picche a briscola”.

“Bastava andare su Google. Significato delle stelle: Le simboleggiano l’unità, la solidarietà e l’armonia tra i popoli europei, sia quelli attuali che quelli futuri. Lo sfondo blu rappresenta il cielo dei paesi europei e simboleggia l’unità e la serenità”, si legge in un altro post a commento di quello del ministro Tajani.

Un altro utente scrive: “No Tajani, non è come dice lei. Secondo le fonti del consiglio d’Europa e degli archivi storici della stessa Unione Europea, il Blu è stato scelto perché colore dell’armonia e dell’infinito, oltre che secondo alcuni testi della pace. Le 12 stelle non rappresentano popoli. Né d’Israele, né europei”.

Bandiera europea, il significato delle 12 stelle

Una risposta arriva dalla stessa Unione Europea, che sul proprio sito racconta la storia della bandiera spiegandone il significato che l’ha ispirata:

“La bandiera europea simboleggia sia l’Unione europea, che l’unità e l’identità dell’Europa in generale. La bandiera europea è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu. Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa. Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri”.

“La bandiera nasce nel 1955 -si legge ancora sul sito dell’Ue-. Il Consiglio d’Europa, impegnato nella difesa dei diritti umani e nella promozione della cultura europea, sceglie il disegno in uso ancora oggi. Negli anni seguenti incoraggia le nuove istituzioni europee ad adottare la stessa bandiera. Nel 1983 il Parlamento europeo decreta che la bandiera della Comunità sia quella già usata del Consiglio d’Europa. Nel 1985, i capi di Stato e di governo dei paesi membri ne fanno l’emblema ufficiale della Comunità europea, poi diventata ‘Unione europea’. Inoltre, tutte le istituzioni europee hanno ora un proprio emblema”.

