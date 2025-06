Le parole del Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC

“Abbiamo consegnato e rivisto tutte le carte e confermiamo che rispetto ai decreti attuativi vigenti c’erano per quest’opera in particolare tutte le carte in regola. Abbiamo chiesto un’integrazione, aspettiamo ulteriori documenti per fare altre valutazioni”. Lo dice il dg della direzione Cinema e audiovisivo del MiC, Nicola Borrelli, in merito all’inchiesta della procura di Roma sul tax credit riconosciuto al film del finto regista Francis Kauffman, il presunto autore dei delitti di Villa Pamphili. “Il caso è un Vaso di Pandora? Per molti il Vaso di Pandora è stato aperto ora ma per noi del ministero è aperto da tre anni – ha spiegato – abbiamo svolto tantissime indagini e ulteriori ispezioni rispetto a quelle previste dai decreti e fatto tantissime segnalazioni alla Guardia di finanza. Mi sembra strano questo clamore per un film come questo. Quando il MiC ha provato a correggere il sistema non mi pare che l’opinione pubblica abbia dato grande sostegno, anzi ha ‘insultato’, – fra virgolette – il ministero di turno. Per noi non è una novità che ci sia qualcosa di importante da correggere”.

