Il vicepremier: "Noi siamo per zero tariffe, ma 10% è possibile"

L’Ue cerca un’intesa sui dazi con gli Stati Uniti, fiducioso il vicepremier italiano Tajani che sente vicino un accordo. Ho parlato a lungo ieri con il commissario Ue al Commercio Sefcovic, mi pare che si possa arrivare a un accordo. Penso che alla fine si raggiungerà un accordo con gli Usa. L’obiettivo nostro è zero tariffe per zero tariffe, per il resto incoraggiamo il lavoro del commissario Sefcovic” ha affermato ministro degli Esteri italiano in una conferenza stampa a margine del vertice Nato dell’Aja.

Tajani: “Siamo per zero tariffe, ma 10% accordo possibile”

“Io credo che l’obiettivo zero Dazi sarebbe perfetto. Il mio sogno è, l’ho detto adesso alla Ministra degli Esteri canadese, avere un grande mercato con Ue, Stati Uniti, Canada e Messico. Se c’è una trattativa, credo che un 10% sarebbe possibile, la penso come Giorgetti da questo punto di vista. Vediamo. Il negoziato è ancora in corso. Bisogna vedere quali sono le reazioni europee, quali sono i prodotti. È abbastanza articolata la vicenda” ha sottolineato Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata