I fatti risalgono al 2016 , il primogenito del fondatore della Lega ha annunciato ricorso in appello. Le motivazioni tra 90 giorni

Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Varese nel processo con al centro fatti che risalgono al 2016. Le motivazioni della sentenza saranno depositate in 90 giorni. Sentito da LaPresse il legale del 46enne, Federico Magnante, ha annunciato “ricorso in appello” contro la condanna.

Riccardo Bossi condannato per per frode sul reddito di cittadinanza

Si tratta dell’ultima vicenda giudiziaria che coinvolge il figlio del Senatur. Lo scorso anno è stato prima indagato e poi condannato a due anni e sei mesi con rito abbreviato per aver recepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

