L'ad di Leonardo: "Dare accelerazione enorme alla capacità di produrre"

“Di cosa ha bisogno l’Europa per raggiungere l’autonomia strategica? L’Europa ha bisogno di una massiccia iniezione di tecnologia. Lo vediamo con le guerre che ci sono in giro. Secondo: bisogna dare un’accelerazione enorme alla capacità di produrre”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi.

“C’è stato un periodo di 80 anni in cui l’Europa ha pensato che la pace fosse garantita e gratuita. Ora ci rendiamo conto che le forniture delle forze armate non sono le stesse di quelle che servivano per le missioni di peacekeeping”, ha aggiunto l’ex ministro della Transizione ecologica nel Governo Draghi. “Una rivoluzione da fare in fretta e non siamo soli. Stiamo cercando a livello europeo di accelerare il tutto. Ad esempio con il Rearm Eu. Non è solo questione di soldi, ma anche di riduzione della frammentazione. Possiamo investire un sacco di soldi, ma se poi li dividiamo per 27 perché ognuno fa le sue cose non sarò efficace” ha concluso Cingolani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata