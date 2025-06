Il ministro della Salute agli Stati Generali della Prevenzione a Napoli

“L’intelligenza artificiale è un’opportunità unica che va governata. Credo possa dare una mano in tanti settori anche alle liste d’attesa e ai territori che hanno carenza di medici. L’intelligenza artificiale deve essere messa al servizio di tutti, no a ospedali di serie A e ospedali di serie B”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci agli Stati Generali della Prevenzione in svolgimento a Napoli presso la Stazione Marittima.

