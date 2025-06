Il sindaco: "Per Università competitive investire in ricerca e aumentare numero docenti"

“Se vogliamo che le nostre università siano competitive dobbiamo migliorare il rapporto numerico tra docenti e studenti e occorrono maggiori investimenti in ricerca”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in apertura della tre giorni del XXXIII convegno nazionale dei Responsabili delle Aree e degli Uffici degli Atenei italiani in corso al Palazzo Pecoraro Albani dell’Università Federico II. Con il primo cittadino, Maria Adele Savino Presidente del Coordinamento nazionale RAU e Alberto Scuttari Presidente del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie.

