Riuniti i rappresentanti e gli esperti dei 194 Stati membri

Al Castel Capuano per tre giorni si riuniscono i rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membri dell’UNESCO in occasione della seconda edizione della Conferenza “Cultural Heritage in the 21st Century”. Prestigiosa occasione per riprendere il dibattito internazionale sulle sinergie e le convergenze tra la Convenzione del Patrimonio Mondiale e la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Organizzazione. Apertura dei lavori con vice-premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Poco dopo arriva nel capoluogo campano anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Entrambi accolti dal primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi.

