Il governatore delle Marche sul voto dell'8 e 9 giugno

“Andrò a votare ma non ritirerò la scheda. Di fatto quel tipo di scelta è un voto. Credo che sia un diritto legittimo”. Lo ha detto sui referendum dell’8 e 9 giugno il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli (FdI), a Pesaro in attesa del sottosegretario al Ministero degli Interni, Emanuele Prisco, e del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, per la firma del Protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, sede del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, a Case Bruciate.

