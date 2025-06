Il guardasigilli ha deposto una corona di alloro in onore ai Caduti

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Sacrario Militare di Redipuglia in occasione della Festa della Repubblica. Il guardasigilli, in rappresentanza del governo, ha deposto una corona di alloro in onore ai Caduti. Nell’occasione è stata data lettura della “Preghiera per la Patria” e della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Milite Ignoto.

