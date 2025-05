Il ministro risponde a una domanda sull'incontro tra la premier e Trump

“Lei sta dicendo cose che il resto degli italiani guarda con occhi ben diversi. Le trattative commerciali sono tutte intestate all’Unione europea quindi Giorgia Meloni ha fatto quel che poteva fare, cioè mettere in condizioni l’Ue, lavorando insieme alla von der Leyen e alla Commissione per poter interloquire con gli Stati Uniti evitando quella cosa stupida che è la guerra commerciale, che molti all’interno della sua testata si augurano”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, rispondendo a un giornalista di La7 che gli aveva chiesto se l’incontro Meloni-Trump non avesse prodotto i risultati sperati, sul tema dazi. “Ci aspettiamo una soluzione, grazie a Giorgia Meloni sarà più semplice rispetto a quanto avrebbe potuto essere, se qualche fanfarone avesse vinto la sua battaglia di fare la guerra commerciale con gli Stati Uniti perché hanno scelto un presidente piuttosto che un altro. Che io credo sia un’idiozia”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia.

