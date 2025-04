Il presidente del Movimento 5 Stelle: "Che tuteli finalmente l'interesse nazionale ed europeo"

“L’incontro tra Meloni e Trump? Io spero che i patrioti lo siano per l’Italia e per l’Europa, non patrioti che dimostrano patriottismo per altri paesi come sin qui avvenuto. Che tuteli finalmente l’interesse nazionale e l’interesse europeo”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fuori da Montecitorio sull’incontro di giovedì a Washington tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Usa Donald Trump.

