(Foto da Facebook)

La Russa dona la campanella all'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Mattarella lo riceve al Quirinale

Piccola festa a Palazzo Giustiniani per celebrare i 90 anni di Gianni Letta. A fare gli onori di casa il presidente del Senato Ignazio La Russa che gli ha fatto dono della riproduzione della campanella del Senato. Presenti numerosi esponenti politici di destra e di sinistra. “Più di tutti noi avresti voluto, potuto, saputo – scegli il termine giusto – dare il suono della campanella a maggioranza e opposizione”, ha detto La Russa consegnando la ‘martinella’ a Letta, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi, che l’ha fatta risuonare tra gli applausi. Presenti, tra gli altri, Guido Crosetto, Renato Brunetta, Pier Ferdinando Casini, Maurizio Gasparri (FI), Lucio Malan (FdI), Maria Stella Gelmini (Nm), Raffaella Paita (Iv) e Francesco Boccia (Pd).

Gianni Letta al Quirinale da Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il dottor Giovanni Letta in occasione del suo novantesimo compleanno. Lo comunica una nota della Presidenza della Repubblica.

Fontana: “Auguri a Letta, suo lavoro patrimonio prezioso per Paese”

“A nome mio e della Camera dei deputati, esprimo a Gianni Letta i migliori auguri per i suoi 90 anni. Grazie per aver messo a servizio della politica e delle istituzioni la sua esperienza, il suo buonsenso e la sua capacità di dialogo. Il suo lavoro, la sua attitudine a cercare soluzioni condivise sono stati e sono un patrimonio prezioso per il Paese”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Centinaio (Lega): “Auguri a Letta e grazie per suo contributo a centrodestra”

“Politico saggio, fine intellettuale, straordinario oratore. Auguri a Gianni Letta per i suoi 90 anni e grazie per l’importante contributo che ha dato alla costruzione di un centrodestra di governo”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

Ferrante (FI): “Auguri a Letta, suo contributo prezioso e insostituibile”

“Nella sua lunga e straordinaria carriera, Gianni Letta si è distinto per la saggezza, lo spessore civile e la levatura morale che ha sempre dimostrato nella sua costante dedizione alle istituzioni. Prima come autorevole giornalista, poi come uomo di Stato e ora attraverso il suo impegno culturale, ha saputo fornire un contributo prezioso e insostituibile alla vita del Paese. Letta, sempre presente al fianco del nostro Presidente Silvio Berlusconi, rappresenta un punto di riferimento non solo per Forza Italia e il centrodestra, ma per la cultura moderata e liberale italiana. Nel giorno del suo 90esimo compleanno, auguri a Gianni Letta e grazie per il suo apporto decisivo nella costruzione di un’esperienza di Governo che ancora oggi dà i suoi frutti”. Lo scrive il deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit.

Mazzetti (FI): “Auguri a Gianni Letta, indispensabile per tutti noi”

“Auguri a un grande uomo, sempre leale con Silvio Berlusconi, un consigliere saggio e fidato, un uomo capace di stare un passo indietro per far fare dieci passi avanti a Forza Italia e al governo di centrodestra. 90 anni di Gianni Letta che festeggiamo e celebriamo con grande gratitudine, consapevoli di avere in lui sempre un punto di riferimento. Sempre lucido, sempre disponibile all’ascolto ed al confronto, sempre prodigo di consigli, lavoratore infaticabile. Grazie, Gianni. Ancor più oggi indispensabile, per tutti noi”. Lo dichiara la deputata Erica Mazzetti di Forza Italia, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI e presidente dell’Intergruppo parlamentare Progetto Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata