Dopo l'incontro con il M5S

(LaPresse) – “Abbiamo appena incontrato il Movimento 5 Stelle che ha dichiarato la loro volontà e il loro impegno a fare la campagna elettorale e a lavorare per invitare le persone a partecipare al voto” così il segretario generale Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro con il M5S nella loro sede di Via di Campo Marzio a Roma. “Abbiamo naturalmente considerato questo un punto particolarmente importante e per quello che ci riguarda abbiamo chiesto anche al M5S di fare le pressioni dovute sia nei confronti della Rai sia nei confronti di tutti gli organi di informazione perché sia svolto fino in fondo il lavoro di servizio pubblico” aggiunge il sindacalista. “Il referendum è uno strumento che permette al singolo cittadino di poter decidere direttamente. Il voto con il referendum non è un voto di delega a qualcuno, il referendum è uno strumento che permette a te cittadino o cittadina di decidere direttamente. È come se l’8 e il 9 possiamo diventare tutti parlamentari nel senso che con quel voto noi possiamo cambiare leggi e possiamo migliorare la vita delle persone”.

