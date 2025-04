Il presidente del Movimento 5 Stelle al termine dell’incontro con il segretario generale della Cgil Landini

(LaPresse) “Abbiamo appena concluso un incontro con Landini e altri esponenti della Cgil. Un confronto soprattutto sui quesiti referendari. Ci sarà il referendum per smantellare il jobs act, quattro quesiti sul lavoro l’8 e il 9 giugno come sapete. Li ho filmati subito perché siamo assolutamente favorevoli ad abrogare quelle norme”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini nella sede Cinque Stelle di Roma. “Significa introdurre maggiori tutele contro licenziamenti illegittimi, contrastare i contratti sempre più precari, garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quest’ultimo tema immaginate oltre mille morti all’anno richiedono assolutamente delle misure concrete e noi siamo a favore della Procura nazionale del lavoro e altre misure ancora. Per esempio l’educazione per quanto riguarda la sicurezza già nelle scuole. Noi ci siamo. Riteniamo che investire qui a favore di maggiori tutele per i lavoratori sia assolutamente determinante”, ha aggiunto.

